Matteo Salvini ha dichiarato di non aver fatto vaccinare sua figlia contro il Covid, spiegando che si tratta di una scelta che devono fare i genitori.

Salvini: “Mia figlia non è vaccinata. La scelta spetta alle mamme e ai papà”

Matteo Salvini, dopo Giorgia Meloni, si schiera contro il vaccino ai bambini. La leader di Fdi, due giorni fa, ha dichiarato di non voler sottoporre la figlia al vaccino anti-Covid, perchè “il vaccino non è una religione“. Ora il leader della Lega si è dimostrato dello stesso parere, allineandosi alla sua opinione. “Mia figlia non è vaccinata. Sono scelte che riguardano mamme, papà e pediatri. Non sono oggetto di dibattito politico” ha dichiarato Salvini.

La posizione di Matteo Salvini

Matteo Salvini, parlando a Radio Capital, si è schierato contro gli appelli del ministero della Salute, che in questi giorni stanno invitando a vaccinare il più possibile anche i più piccoli. Della stessa posizione anche Claudio Borghi, che a novembre aveva già espresso le sue perplessità riguardo il vaccino anti-Covid per i bambini. “Siete da internare” aveva scritto su Twitter.

Il figlio più grande di Salvini si è vaccinato

Matteo Salvini, costretto all’isolamento perchè positivo al Coronavirus, ha due figli, uno di 18 anni e una di 9 anni. Ha deciso di non vaccinare la piccola, ma il più grande ha effettuato il vaccino a settembre. “Mio figlio in questi minuti sta andando a vaccinarsi a Milano non perché convinto, ma perché la settimana prossima ha gli allenamenti di calcio e dovrebbe fare tre tamponi a settimana per un costo di 30 euro a tampone” aveva spiegato il leader del Carroccio.