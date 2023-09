Il vicepremier Matteo Salvini ha ricevuto minacce di morte sui social. A renderlo noto è lo stesso ministro dei trasporti attraverso un post su Facebook. Sono stati diversi i messaggi di vicinanza espressi nei confronti del ministro. Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono intervenuti sulla vicenda.

Salvini, minacce di morte per il ministro dei trasporti: “Lega avanti a testa alta”

Matteo Salvini, nel post condiviso sui social, ha commentato così ciò che ha vissuto: “Ringrazio tutti voi per la solidarietà e il sostegno. Non saranno intimidazioni e minacce di morte a fermare le nostre idee: la Lega va avanti, democraticamente, senza paura, a testa alta”.

La premier Giorgia Meloni, in merito al caso ha dichiarato attraverso un Tweet: “Esprimo la mia piena solidarietà a Matteo Salvini di fronte alle minacce di morte ricevute sui social. Sicura che non si lascerà intimidire da tutto ciò e che continuerà, come suo solito, a dare il massimo per l’Italia con determinazione e coraggio”.

Crosetto: “Continuerà a lavorare per il nostro Paese”

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito alle minacce ricevute da Salvini ha osservato: “Sono sicuro che Matteo non si farà intimidire e continuerà a lavorare per il nostro Paese”. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia attraverso un post pubblicato su Facebook, ha dichiarato: “Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini per le gravi minacce di morte ricevute via social. È evidente che ci sono leoni da tastiera che non accettano le regole di un paese democratico, non accettano il confronto leale e la dialettica che sta alla base di ogni scambio civile. Le istituzioni e la politica non si piegano e non si piegheranno mai a minacce, tanto più conoscendo la tenacia del Vicepremier”.