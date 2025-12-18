Salvini: Passante Bologna intervento meno invasivo e costoso

Casalecchio di Reno (Bo), 18 dic. (askanews) – “Con gli enti territoriali stiamo ragionando su come impattare il meno possibile col Passante e quindi con un intervento meno invasivo, meno pesante, meno costoso e meno lungo nel tempo”. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in occasione dell’abbattimento da parte di Anas dell’ultimo diaframma della nuova galleria Casalecchio sul cantiere di realizzazione del nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno, stralcio nord.

“Siamo in costante contatto con la Regione, ho messaggiato col governatore anche questa mattina – ha proseguito Salvini -. In discussione c’è il nodo ovviamente di Autostrade per l’Italia del piano economico finanziario. Ho chiesto, ma non solo da ministro, anche da utente autostradale, che i fondi diano una mano in un momento economico delicato, quindi che non incassino tutte le centinaia di milioni di euro di dividendi, che non chiedano un aumento dei pedaggi autostradali eccessivo e che mettano a terra i miliardi di euro di cantieri che si erano impegnati a mettere a terra”.