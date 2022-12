Salvini: pirati della strada almeno dieci anni senza patente

Roma, 12 dic. (askanews) - "Se uno si mette consapevolmente alla guida, drogato o ubriaco, e provoca incidenti con morti e feriti la sospensione della patente per uno o due anni non è sufficiente. Ci sono diverse associazioni che riuniscono le vittime dei pirati della strada che chiedono la revoc...

Roma, 12 dic. (askanews) – “Se uno si mette consapevolmente alla guida, drogato o ubriaco, e provoca incidenti con morti e feriti la sospensione della patente per uno o due anni non è sufficiente. Ci sono diverse associazioni che riuniscono le vittime dei pirati della strada che chiedono la revoca a vita ed io penso che se qualcuno si mette alla guida imbottito di cocaina od ubriaco marcio è una bomba, un potenziale assassino e quindi se non la revoca a vita almeno la sospensione per dieci anni dei diritto di guidare penso che sia sacrosanto”.

Il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, è intervenuto alla presentazione del ‘Rapporto sulla sicurezza stradale’ di Dekra. Nell’occasione ha anche annunciato che la prossima settimana si riunirà con i ministri dell’Interno e dell’Istruzione per aggiornare il codice della strada: “Il codice della strada – ha aggiunto il ministro – è vecchio di 30 anni e va messo al passo alla nuova mobilità ed alle nuove tecnologie, all’abuso del telefonino che distrae ed è un enorme problema.

Alla necessità di identificare anche i monopattini elettrici. Perché ci sono i problemi alla guida per le quattro ruote però, in alcuni contesti c’è estrema pericolosità. Serve una identificazione per chi guida il monopattino, il casco. E poi l’etilometro monouso obbligatorio a bordo delle auto, così come altri strumenti di sicurezza. Farsi l’autotest per fermarsi prima di mettersi alla guida sino a che si è in tempo, penso che sia un provvedimento utile”.