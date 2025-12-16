Salvini: politica si unisca per il ponte come per la metro di Roma

Roma, 16 dic. (askanews) – “Perché il Paese, e la politica di tutti i colori, si è unito per un’opera ambiziosa e costosa e la stessa politica altrove si divide. La metropolitana unisce, la galleria unisce, non c’è la galleria sovranista, la galleria europeista, la galleria atlantista e la galleria multipolare. C’è la galleria, c’è la metropolitana, c’è il treno”: lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa di inaugurazione alla Metro C Colosseo, nuova fermata inaugurata assieme alla stazione di Porta Metronia a Roma, dopo 13 anni di lavori.

“Perché la stessa politica – lo dico al sindaco Gualtieri – non si unisce per tutte le opere pubbliche in Italia. Perché c’è una metropolitana che va bene e un ponte che va male, perché ci sono opere che uniscono e opere che dividono”, ha aggiunto, sostenendo che “i romani e i milanesi, i torinesi e i napoletani hanno il diritto ad avere meno traffico, lo stesso diritto non ce l’hanno i siciliani”.

“È un’opera ambiziosa, sì, è un’opera unica al mondo, sì, come questa fermata della metropolitana. Il sistema paese si è unito, anche se io so, ne ho parlato con il sindaco, che anche in questo caso c’è qualche parte del sistema paese che invece di agevolare complica la vita. Mettiamoci insieme”, ha insistito nel suo breve intervento dal palco.

“Allora perché lo stesso sistema Paese, che rende l’Italia eccellente, e tutta la politica si sono uniti per un’opera ambiziosa, difficile e costosa, che serve, e la stessa politica altrove si divide?”.

“Spero che tutti, dal tunnel del Brennero alla Tav e dal Mose di Venezia alla Napoli-Bari e al Ponte sullo Stretto, siano animati dalla stessa voglia di far crescere il Paese. Se lasciamo da parte le ideologie e le bandiere di partito e mettiamo opere a terra, opere incredibili, l’Italia non ha concorrenti al mondo”, ha sottolineato.

“Nel ’26, lo spirito della fermata Colosseo animi la politica in tutta Italia, io sono a disposizione, grazie e buon santo Natale a tutti”, ha concluso.