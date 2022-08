Salvini rassicura: “Nessun rapporto tra Lega e Russia Unita”

La Lega ha un accordo firmato con il partito di Putin dal 2017, ma Matteo Salvini nega di avere ancora rapporti con Russia Unita.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato pubblicamente di non aver più nessun legame con Putin e con il suo partito, Russia Unita.

«Con il partito di Putin c’erano rapporti prima della guerra, ma il conflitto in Ucraina ha cambiato le carte in tavola, chi invade ha sempre torto. Non c’è più nessun tipo di rapporto. Ho l’ambizione e la voglia di ricostruire ponti e tornare alla pace rimanendo ancorato saldamente alle alleanze occidentali. Chi sta candidando i nostalgici di Lenin e chi vuole cancellare Israele dalla faccia della terra è il Pd».