Salvini risponde al ministro belga sulle donne italiane del paese

Reazioni sdegnate in tutto il paese e nei paesi che lui aveva chiamato in causa e dello stesso Matteo Salvini, che risponde al ministro belga sulle donne italiane del paese. Al centro delle critiche le frasi di Bernard Clerfayt sul fatto che “lavorano poco per la mentalità italiana”. La parole del ministro per l’Occupazione e la Formazione della Regione di Bruxelles, Bernard Clerfayt, hanno scatenato una ridda di commenti sdegnati.

Salvini risponde al ministro belga

In una intervista radiofonica lui ha spiegato che il tasso di occupazione delle donne nella regione è più basso rispetto al resto del Paese. E poi che lo sarebbe perché molte “seguono un modello familiare mediterraneo, in cui l’uomo lavora e la donna resta a casa per occuparsi dei figli. Siano esse di origine italiana, marocchina o turca”. Sui social è scoppiato un putiferio a cui si è aggiunto il post sdegnato del ministro dei Trasporti italiano Matteo Salvini: “Il ministro belga di una maggioranza di sinistra chieda scusa e si dimetta, ignorante“. Il leader leghista lo ha scritto sul suo profilo Twitter.

Il “modello familiare mediterraneo”

A parere quindi del ministro belga il dato per cui il tasso d’occupazione femminile a Bruxelles rispetto al resto della nazione sia troppo basso sarebbe da imputare al “modello di famiglia mediterranea”. Ma chi è Clerfayt? Il ministro milita nel Fronte democratico francofono ed è dal 2001 il sindaco di Schaerbeek. Si tratta di un comune di Bruxelles ad altissima concentrazione di migranti.