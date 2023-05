In occasione del Festival dell’Economia di Trento, il ministro e vicepremier Matteo Salvini ha rivendicato la necessità di ripristinare le Province in Italia, scagliandosi ancora una volta contro l’abolizione dell’ente.

Salvini a Trento: “L’ente Provincia deve tornare ad esiste”

Anche se la notizia del Ponte sullo Stretto di Messina che si appresta a diventare realtà con l’inizio dei lavori fissati entro l’estate 2024 è ancora calda, il vicepremier Matteo Salvini è già pronto a dedicarsi a una nuova battaglia. Stavolta, sul tavolo, per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ci sono le Province.

“L’ente provincia deve tornare ad esistere, con tutti gli onori e oneri, con rappresentanti eletti da tutti i cittadini”, ha detto il leader del Carroccio intervenendo al Festival dell’Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma nella giornata di domenica 24 maggio. “Le province allo stato attuale non sono in grado di poter far fronte alle esigenze di scuole e territori”, ha aggiunto.

L’attacco alla legge Delrio del leader della Lega

Non è la prima volta che Salvini rivendica il ripristino delle Province e si scaglia contro la legge 7 aprile 2014 n. 56, meglio nota come legge Delrio. Il provvedimento ha dato origine a una profonda riforma in materia di enti locali che includeva la ridefinizione del sistema delle province in Italia oltre che una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni dei comuni.

Solo lo scorso marzo, infatti, il vicepremier aveva criticato l’abolizione dell’ente durante la sua partecipazione all’Assemblea dei giovani Anci a Treviso. “Tornare ad eleggere direttamente, da parte dei cittadini, i presidenti di Provincia e gli organismi delle Province sarà qualcosa che farà del bene, anche per il coinvolgimento degli elettori, e su questo stiamo lavorando”, aveva detto Salvini.