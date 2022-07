Salvini: “Se i 5 Stelle non votano fiducia sarà un problema”

Roma, 13 lug. (askanews) – “Se… non commento i se… Chiedetelo ai 5 Stelle se non votano domani. Se sicuramente i 5 Stelle non voteranno la fiducia al governo sarà evidentemente un problema perché sono il primo partito in Parlamento, non stiamo parlando di tre parlamentari. Se il primo partito in Parlamento non vota la fiducia a un decreto che mette 15 miliardi di euro nelle tasche degli italiani, è evidentemente un problema.

Cade? Chiedetelo agli altri”: così Matteo Salvini, leader della Lega, a margine di un evento Confini, in merito al voto di fiducia sul Dl Aiuti in programma giovedì 14 luglio al Senato.

(IMMAGINI ASKANEWS)