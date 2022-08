Salvini: sono pronto al faccia a faccia con Letta domani mattina

Roma, 22 ago. (askanews) – “A me piacerebbe che tutti potessero confrontarsi con tutti, come io sto facendo su Rtl da solo, perché serve confrontarmi con Enrico Letta, come sto facendo sulla flat tax, sulle pensioni, sulla riforma della scuola, sulla sicurezza, sulla lotta all’immigrazione clandestina. Io spero che su televisioni pubbliche e private tutti abbiano il modo di confrontarsi con tutti. Non faccio l’organizzatore di dibattiti televisivi ma penso che milioni di italiani che vanno al voto abbiano il diritto di sapere come la pensano.

Con Letta sono pronto a confrontarmi domani mattina, su tutto”: lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulle polemiche sorte in seguito all’annuncio del confronto previsto su Rai 1 il 22 settembre fra Giorgia Meloni ed Enrico Letta.