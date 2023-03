Salvini: "Spenderò fino all'ultimo euro del Pnrr"

Dai ritardi del Pnrr alle polemiche sul “Codice sugli appalti pubblici”, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini respinge tutte le critiche

I ritardi del Pnrr

Nel corso di un’intervista con il Messaggero e pochi altri quotidiani, Matteo Salvini ha commentato le questioni più spinose che sta affrontando il governo, al centro del dibattito politico su giornali e talk show.

A cominciare dal tema dei ritardi del Pnrr: “Del Pnrr spenderò fino all’ultimo euro, sempre che la Commissione europea abbia buon senso” afferma il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Gli altri progetti

Che poi illustra anche alcuni progetti non contenuti nel Piano: “2 miliardi di euro nel settore idrico” e “1,6 miliardi per la riqualificazione delle case popolari“. Inoltre, aggiunge che serve “una regia nazionale“.

“Un cambiamento culturale”

Quanto al Codice degli Appalti, che ha suscitato non poche polemiche, secondo il leader della Lega produce un vero “cambiamento culturale. Diamo fiducia a sindaci e imprese con misure che disinnescano la paura della firma degli amministratori, e accorcia i tempi per le aziende”. Per queste ultime secondo il ministro, è una piccola rivoluzione. “Risparmiamo, secco, un anno di tempo” spiega.

La riforma del codice degli appalti pubblici secondo Salvini comporterà dunque la riduzione delle fasi di progettazione, faciliterà la messa a terra dei progetti che le amministrazioni locali “hanno già in pancia, in più generando più posti di lavoro” nel settore edile.

“Il Presidente Busia dimostra cattivo gusto”

Respinge poi le accuse di scarsa trasparenza: “Il presidente Giuseppe Busia dimostra cattivo gusto. Dimostra di non aver compreso il testo”. Anche perché l’affidamento diretto sotto la soglia dei 150mila euro “era già nel codice precedente del 2020 e nella bozza del Consiglio di Stato. Dice che il Consiglio favorisce la corruttela?”. Infine, respinge le accuse anche per quanto riguarda il subappalto : “La disciplina risponde alla normativa Ue. L’abbiamo solo applicata”.