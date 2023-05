Salvini, stoccata contro i sindacati: "Sarebbe curioso uno sciopero contro l'aumento degli stipendi"

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine dell’assemblea dei commerciali ambulanti di Fiva-Confcommercio, ha speso parole critiche contro i sindacati. In merito all’ipotesi di indire uno sciopero contro le decisioni del Governo Meloni in tema di politica economica, ha dichiarato: “Sarebbe curioso uno sciopero dei sindacati contro l’aumento degli stipendi degli operai”.

Salvini attacca i sindacati: “Curioso uno sciopero contro l’aumento degli stipendi”

Salvini ha poi fatto riferimento alla manifestazione dei sindacati che si è tenuta nella giornata di ieri, sabato 6 maggio: “Sarebbe il primo sindacato al mondo che va in piazza per protestare contro un aumento di stipendio; io le ho viste tutte ma spero che ci ripensino”, è quanto ha osservato il vicepremier a tale proposito.

Sulle Ferrovie: “Ho chiesto un cambio di passo a Rai”

Non ultimo il leader della Lega ha affrontato il tema delle infrastrutture ferroviarie, spiegando di aver fatto una richiesta ben precisa a Rfi: “Ho chiesto un cambio di passo a Rfi e anche la gestione a livello lombardo ne risentirà in maniera positiva […] Sul trasporto ferroviario è chiaro che occorre fare di più e meglio. C’è ancora troppa superficie a binario unico. Io direi che Rfi negli anni passati probabilmente non è stata sempre attenta alle esigenze dei pendolari lombardi, come lo è stata altrove”.