Matteo Salvini ha annunciato le nuove misure per la sicurezza in strada: tante novità per monopattini e biciclette

Il leader della Lega Matteo Salvini risponde al Question Time alla Camera e anticipa qualche tema che sarà affrontato nel nuovo Codice della Strada. Il numero uno del Carroccio, in particolare, si è soffermato su monopattini e biciclette elettriche, annunciando alcune novità sulla sicurezza.

Matteo Salvini sul nuovo Codice della Strada: “Per monopattini e biciclette caschi obbligatori”

Matteo Salvini ha annunciato le nuove misure per la sicurezza in strada: le novità principali riguardano in particolare monopattini e biciclette: “Casco, assicurazione, targa e freccia saranno obbligatori” – spiega Salvini. Oltre a questo, viene specificato che sono in arrivo multe pesanti per chi pratica la sosta selvaggia, per chi lascia il mezzo in aree di parcheggio non regolamentari e per chi guida contromano.

Tutte le altre novità: arriva l’alcol lock

Un’altra novità importante è quella dell’alcol lock, il dispositivo che impedisce l’avvio dell’auto se il guidatore ha un tasso alcolemico superiore a zero: “Ci sono altre soluzioni come l’alcol lock che inibisce l’avvio dell’autovettura in caso di stato di ebbrezza così come abbiamo immaginato una serie di misure volte a sospendere la patente di guida in relazione a sistematiche violazioni del codice della strada” – spiega ancora Salvini. Il riferimento è probabilmente all’ormai noto ergastolo della patente, la misura pensata per chi si mette alla guida sotto effetto di droghe. Infine, due parole sul sistema degli autovelox: “L’obiettivo è che siano uniformati in tutta Italia e che diventino uno strumento per salvare vite e non per rimpinguare le casse comunali.”