Salvini sul Codice degli Appalti snello: "Iniziativa utile del Governo"

Matteo Salvini intervene di nuovo sul Codice degli Appalti snello e lo fa in conferenza stampa dopo che il Cdm lo ha approvato: “Iniziativa utile del Governo”.

Per il ministro delle Infrastrutture si è trattato dell’iniziativa “più importante da 55 giorni a questa parte da quando abbiamo giurato”. E ancora: “Questo nuovo codice dovrà tagliare burocrazia, sprechi, dovrà offrire più lavoro, viene incontro alle Pmi, permetterà di aprire cantieri in tempi più veloci. E creerà posti di lavoro”.

Salvini e il Codice degli Appalti snello

A parere del leader della Lega il nuovo CA sarà efficace anche contro la corruzione.

“La migliore battaglia alla corruzione e al malaffare che ci possa essere, più breve l’iter meno uffici devi girare più rapido è l’appalto più difficile per il corrotto incontrare il corruttore”. Poi Salvini ha spiegato che nel nuovo codice degli appalti “c’è innalzamento della soglia dell’affidamento dei lavori su indicazione del Consiglio di Stato sotto la quale i comuni possono procedere con l’appalto in maniera diretta senza fare ulteriori passaggi, si tratta di più dell’80% degli appalti”.

“Ogni cantiere sbloccato posti di lavoro”

E in chiosa, come aveva già detto nel Lazio all’apertura per le Regionali: “Se questo codice fosse già in vigore, l’80% degli appalti sarebbe più rapido, più veloce, più efficace e innovativo e ciò significa lavoro, un cantiere sbloccato corrisponde a circa 17.000 posti di lavoro”.