Salvini: sul PNRR priorità spendere tutto ma spendere bene

Roma, 22 apr. (askanews) – “Spendere tutto ma spendere bene” ha detto dal Salone del Mobile, a proposito del PNRR, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. “Soldi da spendere si, entro il 2026 ma spenderli bene perché sono soldi a prestito, non è la lotteria di Capodanno”. Quanto alle sue priorità, “accelerare i progetti contro la dispersione idrica, poi ci sono progetti di desalinizzazione e l’aumento in agricoltura di acque depurate oltre a pregare perché il buon Dio faccia piovere”. “Il pubblico deve pianificare e controllare ma senza l’intervento dei privati non ce la facciamo” ha aggiunto Salvini. “Se ci sono privati che vogliono investire in Italia sono i benvenuti”.