Salvini sulla manovra di bilancio: "Totale accordo con Meloni e Berlusconi"

Il numero uno della Lega Matteo Salvini giura amore e fedeltà verso gli altri due leader dei partiti della coalizione di Centrodestra: “Con Meloni e Berlusconi governeremo d’amore e d’accordo per i prossimi cinque anni.”

Salvini su Meloni e Berlusconi: “D’amore e d’accordo per cinque anni”

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ha parlato al congresso provinciale della Lega tenutosi a Treviglio, affermando ancora una volta la piena unità tra tutti i membri della maggioranza sul tema della manovra di bilancio: “C’è assolutamente accordo su tutta la manovra, stiamo lavorando anche su altri dettagli. Se riuscissimo ad azzerare l’Iva sui beni di prima necessità e infanzia sarebbe un bel segnale. Più di così in queste situazioni è difficile fare, partendo da almeno 20 miliardi delle bollette di luce e gas.”

Salvini e il Governo di cinque anni

Lo stesso Salvini poi ha proseguito ricordando a tutti che il Governo si è appena insediato e che l’obiettivo rimane quello di restare saldi per i prossimi cinque anni: “Probabilmente domani sera c’è il Consiglio dei ministri sulla manovra di bilancio, bisogna provare a tenere insieme tutto… Noi siamo qui per stare cinque anni, non un po’ di tempo. Con Giorgia e con Silvio governeremo d’amore e d’accordo per i prossimi cinque anni, non un minuto di meno.”