Trento, 24 mag. (askanews) – “Se i treni arrivassero in orario mi attaccherebbero per quello”: il ministro dei Trasporti Matteo Salvini dal festival di Trento minimizza le polemiche sui ritardi delle ferrovie citando “il trittico cantieri, scioperi e record di passeggeri” tutti secondo lui senza precedenti. “Potrei per guadagnare un 2% di puntualità chiudere alcune centinaia di quei cantieri, non farei un buon servizio ai trentini e agli italiani”.