Salvini: tra Frejus, Monte Bianco e San Gottardo rischiamo il blocco

Venezia, 31 ago. (askanews) – “Oggi pomeriggio risentirò il mio collega francese perché c’è il traforo del Frejus chiuso per frana, il Monte Bianco che rischia di chiudere per lavori, il San Gottardo dove c’è stato un deragliamento. Qua rischiamo veramente il blocco”. Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della Mostra del Cinema di Venezia.

“Quindi l’obiettivo è riaprire il Frejus prima possibile anche se ovviamente è sul fronte francese quindi lo decideranno i francesi – ha aggiunto – ho chiesto la cortesia di rinviare i lavori sul Monte Bianco perché altrimenti è il caos. Se a questo aggiungiamo l’arroganza austriaca, che vieta in alcuni orari ed in alcuni giorni l’ingresso dei Tir di tutto il mondo in Austria creando problemi ambientali ed economici e sociali enormi, saranno ore impegnative”.