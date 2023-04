Salvini: troppi morti su strade, valutiamo sistema come Alcolock

Cassino, 5 apr. (askanews) – “È fondamentale che le strade siano percorsi di vita e non di morte, avere oltre 3.000 morti sulle strade italiane è inaccettabile, è come un paese intero che scompare; avremo altri incontri dopo Pasqua per portare l’educazione stradale nelle scuole, invitando i ragazzi a usare la testa, ci sono troppe distrazioni e telefonini al volante, uso e abuso di alcol”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all’apertura del primo Safety Point di Aspi e della polizia sull’autostrada A1.

“Proporrò che ci sia un sistema obbligatorio di blocco dell’avvio del motore dell’auto se uno non è in condizione di guidare, un Alcolock come in altri paesi, sto lavorando per avere strade più ampie, moderne, digitali e sicure” ha aggiunto.