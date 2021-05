Salvini: un gruppo unico del centrodestra in Ue? Uniti si vince

Roma, 31 mag. (askanews) – “Uniti si vince, e anche questo tempio della fede lo dice. Se ognuno va per conto suo si perdono energie e valori. Io penso che un’unione del centrodestra, dei liberali, dei repubblicani, dei conservatori, degli identitari, sia in Italia che in Europa sia il modo migliore per servire l’Italia e l’Europa. Per mettere al centro la donna, l’uomo, la famiglia, la cultura, le radici, il lavoro, la bellezza la sicurezza.

Altrimenti ci sono la sinistra e l’estrema sinistra che padroneggiano, che perdono le elezioni ma poi governano il Parlamento. Non si può”: lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della visita al santuario mariano di Fatima, rispondendo a una domanda di una giornalista sulla possibilità che il centrodestra si riunisca in un unico gruppo europeo. Salvini è accompagnato dal leader di Chega!, il partito conservatore e nazionalista portoghese, André Ventura.