Salvini: un ritorno di Draghi? Chi vince lo farà di parecchio

Roma, 5 ago. (askanews) – “Lasciamo che siano gli italiani ad esprimersi e penso che lo faranno chiaramente, chi vincerà vincerà di parecchio. Il voto degli italiani è sacro. Intuisco dall’aria che respiro che ci sarà un voto chiaro e non ci sarà bisogno di minestroni, non penso che ci sarà bisogno di governare con Pd e Cinquestelle, ci sarà una maggioranza e un programma chiaro. Noi non proponiamo sogni”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo, durante un punto stampa a Lampedusa, a una domanda sulla possibilità che, con un esito delle elezioni incerto, torni Mario Draghi a Palazzo Chigi.