Salvini: video contro rom sbagliato, ma i campi vanno sgomberati

Roma, 6 set. (askanews) – “Lui ha sbagliato. Ha fatto una fesseria perché i problemi si risolvono con le idee libere, comunali, con le leggi, con le forze dell’ordine. Detto questo mi perdonerete se le mie giornate non le passo guardando i video, anche se stanotte, quando torno a casa, una ventina di minuti sui social, su Tik Tok, io me li passo per capire, per ascoltare, per raccogliere idee.

Io sono abituato a risolvere problemi, a sgomberare i campi rom che vanno sgomberati, a Roma come a Milano, perché sono un problema, perché sono un oltraggio alla gente che lavora, perché sono troppo spesso un ritrovo di criminali, ladri e rapinatori. Il problema non lo risolvi con un video”: lo ha detto a Sky TG24 Matteo Salvini, segretario della Lega, ospite di Casa Italia, commentando il video dell’esponente leghista di Firenze che aveva chiesto di votare Lega per far sparire una donna rom inquadrata alle sue spalle.