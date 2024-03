Salvini: Zaia? Lo vedrei bene come difensore dei veneti in Europa

Salvini: Zaia? Lo vedrei bene come difensore dei veneti in Europa

Roma, 15 mar. (askanews) - "Luca Zaia potrebbe fare quello che vuole. Io un'idea ce l'ho. Lui ama il Veneto, ha fatto miracoli per il Veneto se portiamo a casa l'autonomia, le Olimpiadi e miliardi di euro per le infrasttrutture è anche grazie all'impegno suo e della Regione. Visto che nei prossimi ...

Roma, 15 mar. (askanews) – “Luca Zaia potrebbe fare quello che vuole. Io un’idea ce l’ho. Lui ama il Veneto, ha fatto miracoli per il Veneto se portiamo a casa l’autonomia, le Olimpiadi e miliardi di euro per le infrasttrutture è anche grazie all’impegno suo e della Regione. Visto che nei prossimi anni molti degli snodi fondamentali passano per l’Europa diciamo che un difensore del Veneto in terra d’Europa anche ai veneti potrebbe essere utile”: così il leader della Lega Matteo Salvini, ai microfoni di Tagadà su La7.