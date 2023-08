Salvo Sottile ha rilasciato una lunga intervista, in cui si è raccontato senza filtri. Il conduttore e giornalista ha parlato anche della pace “botanica” con Federica Sciarelli e del suo possibile sbarco a Mediaset.

Intervistato dal Corriere, Salvo Sottile si è raccontato un po’. Il conduttore e giornalista ha iniziato a muovere i primi passi al Tg5, come informatore dalla Sicilia. E’ approdato in televisione giovanissimo, tanto che all’inizio ha fatto molta fatica, soprattutto perché aveva a che fare con gente più grande di lui di 30/40 anni. “Non mi prendevano sul serio. Quella diffidenza, comunque, l’ho spesso sperimentata nel corso degli anni“, ha ammesso. Poi, ha aggiunto:

“Quando sono andato via da Mediaset, ho avvertito che c’era un pregiudizio su di me, perché aver lavorato per Berlusconi significava per molti essergli amico”.