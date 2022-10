Salvo Veneziano: dopo 27 anni è terminato il matrimonio con Giusy

Salvo Veneziano, il concorrente della prima edizione del Grande Fratello ha confermato: "Dopo 27 anni il mio matrimonio è finito".

Dopo 27 anni di matrimonio, è terminata la storia d’amore tra Salvo Veneziano e Giusy Merendino. Salvo, pizzaiolo ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, ha fatto sapere di essersi lasciato con la moglie tramite un post su Instagram.

Molti dei suoi follower hanno appreso la notizia con un po’ di incredulità, pensando che il pizzaiolo siciliano stesse scherzando. Nonostante tutto, Salvo ha ricevuto diversi commenti di supporto e affetto. La love story tra lui e Giusy è nata quando i due erano solo dei ragazzi. Un legame apparentemente solido, che era riuscito a sconfiggere i momenti di crisi e di incomprensione tipici di una coppia.

Salvo Veneziano: matrimonio chiuso di comune accordo con Giusy

Salvo Veneziano ha postato su Instagram una foto in cui appare assieme a Giusy Merendino. A corredo dell’immagine, l’ex gieffino ha annunciato: “Dopo 27 anni purtroppo il mio matrimonio è finito”. Veneziano ha spiegato di aver deciso di chiudere definitivamente il rapporto con Giusy in comune accordo con la sua oramai ex moglie. Il pizzaiolo ha aggiunto: “Le cose belle non durano per sempre. Solo nelle favole”.

Ecco il post con cui Salvo Veneziano ha confermato la fine del suo matrimonio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Veneziano (@salvovenezianoofficial)

La fama dopo il Grande Fratello

Giusy Merendino è stata di gran supporto a Salvo Veneziano dopo la fine della sua avventura al Grande Fratello. Come informa il portale Gossip e TV, per molto tempo Salvo non è riuscito a gestire in maniera matura l’incredibile fama di cui ha goduto una volta terminata l’esperienza al reality.

Una volta divenuto un vip, Salvo ha iniziato a guadagnare molto bene, lui che inizialmente guadagnava all’incirca 900 euro al mese.