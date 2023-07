Salvo Veneziano, concorrente della primissima edizione del Grande Fratello, ha lanciato una frecciatina a Giulia Salemi. Secondo il pizzaiolo napoletano, l’influencer italo-persiana non ha detto addio spontaneamente al reality di Alfonso Signorini, ma è stata fatta fuori da Pier Silvio Berlusconi.

Salvo Veneziano: la frecciatina a Giulia Salemi

Tramite i suo profili social, Salvo Veneziano ha condiviso una riflessione sulle nuove regole che Pier Silvio Berlusconi ha imposto al GF Vip 8. L’ex gieffino, concorrente della primissima edizione del reality, ha anche lanciato una frecciatina a Giulia Salemi, che nelle ultime ore ha comunicato il suo addio al Grande Fratello a causa di altri impegni. A detta del pizzaiolo napoletano, la realtà è ben diversa.

Lo sfogo di Salvo Veneziano

Salvo ha dichiarato:

“Eccomi qui. Sto vedendo tantissimi post di questi presunti vip che dicono ‘Non farò questo programma perché ho altri progetti’. Non è vero un ca**ò. Voi non farete questi progetti perché Pier Silvio Berlusconi vi ha mandato tutti a casa. Ora è inutile dire ‘ho altri progetti’, sicuramente li avrai ma li hai fatti dopo che ti hanno mandato a casa”.

Veneziano non ha fatto il nome di Giulia Salemi, ma il riferimento è chiaro.

Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini

Non solo contro Giulia Salemi, Salvo ha lanciato una frecciatina anche ad Alfonso Signorini. Non l’ha nominato, ma anche in questo caso non ci sono dubbi sul riferimento:

“E tanti altri, tipo il conduttore che fino a qualche mese fa, faceva trash su TikTok con balli e balletti ora, improvvisamente fa sparire il trash. Di cosa stiamo parlando? Progetti un ca**o. Tutti a casa”.