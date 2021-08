Salvo Veneziano, lo sfogo via social: “Una cliente si è rifiutata di pagare”

Salvo Veneziano si è sfogato via social per un episodio accaduto durante una consegna a domicilio della sua pizzeria.

Salvo Veneziano si è sfogato contro una cliente del suo locale che a causa di un ritardo nella consegna si sarebbe rifiutata di pagare.

Salvo Veneziano: lo sfogo contro la cliente

Attraverso i social Salvo Veneziano si è scagliato contro una cliente della sua pizzeria che, a causa di un ritardo nella consegna, si è rifiutata di pagare alcune pizze per un costo di 37 euro.

Veneziano ha raccontato l’episodio tramite social e ha fatto sapere che sporgerà denuncia contro la persona in questione per il mancato pagamento delle pizze.

“Questa sera nel mio punto vendita di Cologno Monzese per mezz’ora di ritardo su una consegna in via Rossini la signora di Cognome L…. si è rifiutata di pagare 7 pizze per il valore di 37,00 euro… Naturalmente la mia dipendente al telefono cosa poteva fare??? Il ragazzino delle consegne cosa potava fare?? Nulla di nulla …

Quindi la signora L…. si è presa le 7 pizze senza pagare… Ma la gente lo capisce che siamo qui per lavorare??? Questa cosa mi ha fatto innervosire parecchio… sono il primo a offrire birre e fare sconti quando ci sono ritardi, sono il primo che offro pizze a chi ne ha veramente bisogno, ma così non ci sto!!!! Io lo chiamo furto… quindi agirò di conseguenza”.

Salvo Veneziano: la solidarietà via social

In tanti hanno espresso la loro solidarietà verso il noto volto tv tramite social, mentre Salvo ha sottolineato di essersi sfogato non tanto per i soldi quanto per il comportamento ingiusto della cliente: “L’anno scorso di mia spontanea volontà sotto covid ho fatto distribuire in una sola sera 200 pizze in vari ospedale della Brianza per i nostri eroi medici del pronto soccorso…”, ha scritto Salvo.

Salvo Veneziano: la vita privata

Salvo Veneziano è sposato da oltre 20 anni con Giusy Merendino, madre dei suoi tre figli. Salvo è diventato un personaggio noto al pubblico televisivo quando ha preso parte alla prima edizione del Grande Fratello. In seguito ha aperto insieme a sua moglie alcune pizzerie. In passato lui stesso ha rivelato di aver “sprecato miliardi” dopo la sua esperienza al Grande Fratello. “Vivevo facendo il Vip: d’estate a Porto Rotondo, Porto Cervo e a bordo di yacht. Marchi famosi mi regalavo tutto. Feste, festini, serate. Per fortuna, a mia insaputa, mia moglie prelevava dal mio conto e metteva da parte. Faceva la madre di famiglia a Siracusa mentre io facevo il single per i locali di tutta Italia”, ha confessato.