Salzedo (Legambiente): "Incendi quest'anno raddoppiati in Puglia"

Bari, 17 nov. – (Adnkronos) – "Quest'estate la Puglia ha visto raddoppiare gli incendi sul suo territorio, sia a causa dei cambiamenti climatici, sia a causa delle condizioni in cui si trova la nostra regione". A parlare è Daniela Salzedo, direttrice Legambiente Puglia intervenuta a margine della piantumazione di 1.400 alberi avvenuta questa mattina a Bitonto, nel Barese, nell'ambito del Progetto "Le città che respirano" di Nespresso.

“Il progetto di riforestazione urbana portato avanti da Mosaico Verde e Nespresso non può che incontrare il favore di Legambiente Puglia – ha spiegato – La nostra associazione è in prima linea da anni nella complicata battaglia contro gli incendi. La rinascita di un'area verde rappresenta per noi tutti la volontà di avere una maggiore cura del nostro territorio. Voglio sottolineare come non si tratti di un mero progetto di piantumazione ma è un lavoro mirato alla crescita del territorio.

Stiamo pensando infatti anche alla manutenzione e alla cura di questi alberi almeno per i prossimi due anni".