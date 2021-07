Saman Abbas, gli ultimi aggiornamenti: il ragazzo sarà ascoltato nuovamente

Il ragazzo di Saman Abbas sarà nuovamente ascoltato dagli inquirenti mentre proseguono le ricerche della giovane: gli ultimi aggiornamenti sul caso.

Continuano le ricerche del corpo di Saman Abbas, la ragazza pachistana di 18 anni che sarebbe stata uccisa dalla famiglia per essersi opposta ad un matrimonio combinato: nell’attesa di una svolta, gli inquirenti ascolteranno nuovamente il suo fidanzato e probabilmente Ikram, il cugino della giovane arrestato in Francia.

Saman Abbas: gli ultimi aggiornamenti

Le rivelazioni sono giunte nel corso della puntata di Quarto Grado, in cui si è tornati a parlare del rapporto tra lei e il suo ragazzo, distrutto dall’accaduto. I due avevano in prgetto di sposarsi e stavano per portare a termine i loro piani quando i familiari di lei, probabilmente dopo aver scoperto che Saman non si era davvero lasciata con il giovane, progettano l’omicidio.

Al momentole indagini non hanno compiuto sostanziali passi in avanti.

Le autorità sono anora in cerca del corpo e dalle testimonianze di Ikram, cugino della ragazza arrestato in Francia, del fratello e di un altro cugino di Saman, non sono emerse novità rilevanti.

Saman Abbas, gli ultimi aggiornamenti: il ragazzo sarà riascoltato

Gli inquirenti intendono comunque ascoltare nuovamente anche il ragazzo di Saman, della cui famiglia è stato descritto lo stile di vita profondamente radicato in una tradizione misogina e arretrata.