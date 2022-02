Saman Abbas, i resti ossei trovati vicino a Novellara non sono di origine umana

Non sono di Saman Abbas i resti ossei rinvenuti a pochi chilometri dal luogo di scomparsa della giovane: si tratta infatti di ossa animali.

I resti ossei rinvenuti lo scorso settembre all’interno di tre sacchi neri a pochi chilometri da Novellara non appartengono a Saman Abbas: gli esami effettuati presso i laboratori di medicina legale di Modena

hanno infatti confermato che non si tratta di elementi di origine umana bensì animale.

É probabile dunque che appartengano a un maiale o ad un cinghiale.

Saman Abbas, i resti trovati non sono suoi

Il rinvenimento delle ossa era avvenuto durante le ricerche della 18enne pachistana scomparsa il 30 aprile scorso 2021 proprio da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, e secondo gli inquirenti uccisa dalla famiglia per avere rifiutato un matrimonio combinato. Il suo corpo non è però mai stato ritrovato e l’attività di ricerca degli investigatori è proseguita senza un nulla di fatto.

Saman Abbas, accertamenti in corso su un altro frammento osseo

Gli unici due ritrovamenti rilevanti sono stati quello dei resti ossei, di cui ora è però stata confermata l’origine animale, e quello di un frammento osseo, sempre nel Reggiano. In questo caso sono in corso gli accertamenti per capirne l’origine e, secondo quanto riferito dai Ris di Parma, potrebbe essere riconducibile a una calotta cranica.