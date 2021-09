Saman Abbas, ipotesi corpo nascosto a Guastalla: gli ultimi aggiornamento sul caso

Il corpo di Saman Abbas, di cui ancora non c'è traccia dopo mesi di ricerche, potrebbe essere stato nascosto nel comune di Guastalla.

Il corpo di Saman Abbas, la ragazza pachistana di 18 anni di cui si ipotizza l’omicidio da parte della famiglia, non è ancora stato trovato: mentre le ricerche sono sospese, le attenzioni degli inquirenti potrebbero concentrarsi su un altro comune nominato dal fratello minore della vittima.

Saman Abbas, corpo a Guastalla?

L’ipotesi è giuta durante la trasmissione Chi l’ha visto in onda su Rai Tre, dove sono infatti stati mostrati nuovi documenti sul caso alla presenza di Saqib, il fidanzato che la giovane avrebbe voluto sposare. Un ragazzo che la famiglia di Saman non ha mai accettato perché avrebbe voluto darla in sposa ad un cugino 29enne in Pakistan.

Ai microfoni della trasmissione è intervenuto anche il titolare dell’azienda agricola di Novellara dove sono state concentrate le ricerche.

“Secondo me non c’è, qui abbiamo lavorato bene. Forse l’hanno messa da un’altra parte, hanno potuto caricarla e fare quello che volevano“, ha affermato.

Saman Abbas, corpo a Guastalla? Le parole dello zio

Resta da capire dove la famiglia potrebbe averla portata. Tempo fa il fratello minore di Saman aveva nominato il comune di Guastalla, non distante da quello di Novellara. Durante la ricostruzione del pomeriggio del 30 aprile in cui la famiglia si sarebbe riunita per discutere delle modalità con cui far sparire il corpo, lo zio della ragazza avrebbe detto “Io faccio piccoli pezzi e se volete porto anch’io a Guastalla… buttiamo là“.

Si tratta di parole riportate dal fratello della giovane che non sembrano però molto attendibili agli occhi degli investigatori che, a quanto trapelato, avrebbero già effettuato le dovute verifiche senza trovare riscontri.