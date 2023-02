Nonostante sia stato lui ad aver fatto trovare il suo corpo, lo zio di Saman Abbas continua a negare di averla uccisa.

L’uomo ha ammesso di aver aiutato i cugini ad occultare il cadavere.

Saman Abbas, lo zio nega di averla uccisa: “Aiutai solo i cugini a seppellire il cadavere”

Lo zio di Saman Abbas, 18enne scomparsa nell’aprile 2021 il cui corpo è stato ritrovato a Novellara il 18 novembre 2022, si dichiara innocente. “Non l’ho uccisa io. Ho accompagnato i due cugini, Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz, a seppellirne il cadavere, ma non l’ho uccisa io” ha dichiarato Danish Hasnain, che ha fatto ritrovare il corpo.

“Voglio dirvi che io non ho ucciso Saman e per questo io non voglio avere una condanna per colui che ha ucciso Saman” aveva dichiarato alla polizia penitenziaria. Dalle indagini e dalla Procura Danish Hasnaid è in realtà considerato l’esecutore materiale del delitto, ma lui nega. “Sono stato prima chiamato da Shabbar, il padre di Saman, e non ho risposto. Poi sono stato raggiunto mentre dormivo dai due cugini, a quel punto li ho seguiti verso la casa degli Abbas” ha spiegato, dicendo di aver visto il corpo della ragazza a terra, aggiungendo che i cugini avrebbero incolpato la madre di Saman.

Sono cinque gli imputati per l’omicidio di Saman

Lo zio ha raccontato di aver portato insieme ai cugini il corpo di Saman nel casolare diroccato in Strada Reatino “dove c’era una pala già pronta per scavare”. Gli imputati per l’omicidio di Saman Abbas sono cinque: lo zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, il padre Shabbar Abbas e la madre Nazia Shaheen. Devono tutti rispondere di omicidio premeditato in concorso, sequestro di persona e soppressione di cadavere.