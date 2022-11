Saqib, il fidanzato 23enne di Saman Abbas, ha parlato del dolore che ha provato dopo la scomparsa della giovane e della speranza distrutta.

Ha spiegato di sperare che i resti trovati siano di Saman, per avere modo di dirle addio.

Saman Abbas, parla il fidanzato: “Spero sia il suo cadavere, per poterle dire addio”

Dopo l’arresto del padre in Pakistan, c’è stata un’ulteriore svolta nel caso di Saman Abbas. Sabato 19 novembre sono stati ritrovati dei resti umani a pochi metri dall’azienda agricola dove viveva la famiglia della 18enne scomparsa il 30 aprile 2021 a Novellara.

Il fidanzato Saqib Ayub si augura che quei resti siano davvero di Saman, per poterle dare l’addio che merita. Il giovane, che oggi ha 23 anni ed è sotto protezione delle forze dell’ordine, aveva conosciuto Saman su TikTok e si era innamorato di lei. Con lui Saman progettava un futuro diverso rispetto a quello che prevedeva un matrimonio combinato con un cugino di dieci anni più grande. “Dentro di me sapevo da tempo che era morta e mi era rimasta una sola speranza, sempre che questa parola ora possa avere un senso: che fossero almeno trovati i suoi resti, questo per poterle dire addio in maniera dignitosa…

” ha dichiarato il fidanzato di Saman.

Il fidanzato di Saman Abbas: “La speranza di trovarla ancora in vita è svanita”

“Fino a due mesi fa andavo avanti come i parenti delle persone scomparse: nella speranza. Speravo che Saman fosse viva, magari in Pakistan, unita ad un altro uomo contro la sua volontà, ma viva…” ha raccontato Saqib, piangendo. “Quando due mesi fa ho letto le parole pronunciate dal padre Shabbar in un’intercettazione, la speranza di poterla trovare ancora in vita è svanita” ha aggiunto.

“Se i resti in quel sacco nero sono quelli di Saman, vuol dire che finalmente ci sarà una tomba sulla quale potrò andare a pregare per lei…” ha concluso.