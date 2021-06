Roma, 17 giu. (Adnkronos) – "Il problema è di una cultura in cui l'interpretazione della legge coranica viene prima di ogni cosa e non possiamo far finta che questo non esista. Perchè qui a ogni piè sospinto si parla di laicità dello Stato e quindi chiedo alla sinistra se questo vale solo per la religione cattolica", aggiunge Meloni.