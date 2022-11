Samanta Togni: il sabato su Rai2 la nuova edizione di "Per Me"

Roma, 26 nov. (askanews) – Samanta Togni presenta ad Askanews il suo nuovo programma su Rai2: “È partita la nuova edizione del programma Per Me, un programma del Sabato mattina su Rai2 che va in onda alle 9.30 circa, condotto da me e da Filippo Magnini. Insieme a noi ci saranno degli esperti che ci daranno consigli utili per vivere una vita sana fatta di benessere, e poi ci sono io, e quando ci sono io ragazzi si balla, quindi balleremo insieme, parleremo di attività fisica, daremo consigli su una alimentazione sana, daremo anche consigli su delle ricette healthy davvero molto interessanti.

Parleremo di bellezza e di una rubrica che ci aiuterà a mettere in risalto i nostri punti forte, e ogni sabato avremo un ospite che verrà a parlarci di lui, e di come si prende cura di se stesso. Vi aspettiamo Sabato mattina su Rai2 a Per Me”.