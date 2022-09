Samantha Cristoforetti comandante della ISS, in cosa consiste il rito della chiave?

Samantha Cristoforetti comandante della ISS, in una diretta streaming suggellata dal rito della chiave e dai rintocchi di campana secondo l'uso marinaro

Per la gioia e l’orgoglio dell’Italia Samantha Cristoforetti è la nuova comandante della ISS e questo suo nuovo ruolo è stato sancito oggi, 28 settembre con il cosiddetto rito della chiave. Ma di cosa si tratta? Parliamo di una cerimonia di avvicendamento che prevede la consegna simbolica dell’oggetto più importante della Iss, la stazione spaziale internazionale.

E quella cerimonia di passaggio di consegne ha visto oggi l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea ricevere il testimone dal cosmonauta russo Oleg Artemyes.

Samantha Cristoforetti e il rito della chiave

La stazione spaziale era insolitamente affollata e la nomina della Cristoforetti è stata trasmessa in diretta video streaming dalla NASA e dall’ESA. La nostra “Astro Samantha” dunque non è solo la prima europea ad aver completato una passeggiata spaziale ed a detenere il record per il volo spaziale ininterrotto più lungo per un astronauta europeo, ma da oggi è un comandante di settore, un settore ultracontinentale e spaziale.

Fanpage poi ricorda che “a livello nazionale, Cristoforetti è in assoluto anche la prima donna italiana nello spazio, nonché la seconda persona italiana a ricoprire la carica di comandante dopo l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, alla guida dell’Iss per quattro mesi, tra il 2019 e il 2020”. Ma in cosa consiste dunque la cerimonia della chiave?

Cerimonia scandita dalla campana di bordo

Si tratta del passaggio simbolico di una chiave che è stata consegnata all’astronauta italiana dal comandante uscente Oleg Artemyes.

Ha detto per l’occasione la Cristoforetti: “Grazie davvero all’Italia e a tutti gli italiani e le italiane che mi hanno sempre supportata e hanno seguito questa missione con affetto. È per me un onore e un privilegio poter rappresentare l’Italia nello spazio, e se sono qui oggi è grazie al grande impegno e ai grandi risultati che il nostro Paese ha ottenuto, ottiene e continuerà ad ottenere in ambito spaziale”. La chiave è una copia in miniatura della maniglia che apre il portellone del modulo russo attraverso cui si entra all’interno della stazione orbitale dopo l’attracco ed in linea con la tradizione di marina il passaggio è stato seguito dal suono della campana di bordo.