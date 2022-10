Il web è in apprensione per Samantha Cristoforetti. L'astronauta è apparsa in video con un cerotto sulla fronte. È stato necessario l'intervento dell'ESA.

Samantha Cristoforetti fa preoccupare il web e gli utenti del Social Network TikTok. L’astronauta italiana si è presentata in video con una grosso cerotto sulla fronte. L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha tranquillizzato tutti.

Samantha Cristoforetti con un cerotto sulla fronte, incidente sull’Iss: cos’è successo

La Cristoforetti stava spiegando su TikTok come mai la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), di cui è al comando, compie delle “capriole” nello spazio. A destare l’attenzione di chi ha visto il video di AstroSamantha non è stata però la sua spiegazione, ma il cerotto che aveva sulla fronte. Molti utenti hanno commentato preoccupati ed è intervenuta direttamente l’ESA, che detto: “Ha solo preso una piccola botta ed è tutto a posto“.

Samantha Cristoforetti sta bene e a breve tornerà sul piantera Terra.

AstoSamantha a breve tornerà a casa

La tanto cara Terra manca anche a chi sogna lo spazio e poi lo raggiunge per lavoro e passione. Samantha Cristoforetti è al termine della sua missione e non vede l’ora di entrare nell’atmosfera terrestre. L’astronauta italiana ha dichiarato in conferenza stampa: “Spero di rivedere presto la mia famiglia, gli amici e di poter fare una bella doccia“.

Poi ha aggiunto: “Al mio rientro vorrei godere della natura e degli ambienti naturali“.