Samantha Cristoforetti e Crew 4 arrivati nella notte sulla Iss

(Adnkronos) – Samantha Cristoforetti e i suoi colleghi della Nasa Kjell Lindgren, Robert Hines e Jessica Watkins, sono arrivati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nasa e Esa hanno confermato con Space X che la Crew Dragon Freedom ha effettuato un attracco perfetto sulla Stazione Spaziale Internazionale questa notte, giovedì 28 aprile, all'01:37 Cest.

La navicella si è agganciata al boccaporto della ISS circa 16 ore dopo essere partiti dalla Terra.

Il nuovo equipaggio sostituirà gli astronauti attualmente di stanza a bordo della ISS, tra cui il tedesco Matthias Maurer. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Have we captured your attention? Because the <a href="https://twitter.com/Space_Station?ref_src=twsrc%5Etfw">@Space_Station</a> has soft captured the <a href="https://twitter.com/hashtag/Crew4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Crew4</a> <a href="https://twitter.com/SpaceX?ref_src=twsrc%5Etfw">@SpaceX</a> Dragon Freedom, with its four astronauts aboard.

Il viaggio di Cristoforetti e degli altre tre astronauti della Nasa è stato tranquillo. Ad accoglierli Samantha anche l'astronauta tedesco dell'Esa Matthias Maurer che ha iniziato la sua lunga missione di sei mesi sulla Iss lo scorso 11 novembre 2021 come membro della Crew 3 e il cui ritorno sulla Terra è previsto a breve.

"È un grande piacere per me vedere non solo la riuscita del lancio e dell'attracco della Crew-4 con Samantha Cristoforetti, ma anche l'incontro in orbita di due astronauti europei estremamente competenti" ha commentato Josef Aschbacher, direttore generale dell'Esa, che ritiene un evento molto speciale vedere due astronauti europei insieme nello spazio.

La Dragon di Space X su cui ha volato Cristoforetti è stata battezzata Freedom anche in segno di sostegno in questa fase geopolitica complessa, Samantha ed i suoi colleghi del Crew 4 lavorano con tutti gli astronauti e cosmonauti russi sempre attivi sulla Stazione Spaziale.

L'Esa ha ricordato che durante il volo Cristoforetti ha ricoperto il ruolo di specialista di missione, mentre ora assumerà quello di leader del Usos, con responsabilità delle operazioni all'interno del Segmento Orbitale Americano della Stazione Spaziale Internazionale per l'intera durata della sua missione. Il segmento comprende i moduli e i componenti americani, europei, giapponesi e canadesi della Stazione Spaziale.