Samantha Cristoforetti e Crew 4 arrivati nella notte sulla Iss

(Adnkronos) – Samantha Cristoforetti e i suoi colleghi della Nasa Kjell Lindgren, Robert Hines e Jessica Watkins, sono arrivati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nasa e Esa hanno confermato con Space X che la Crew Dragon Freedom ha effettuato un attracco perfetto sulla Stazione Spaziale Internazionale questa notte, giovedì 28 aprile, all'01:37 Cest.

La navicella si è agganciata al boccaporto della ISS circa 16 ore dopo essere partiti dalla Terra.

Il nuovo equipaggio sostituirà gli astronauti attualmente di stanza a bordo della ISS, tra cui il tedesco Matthias Maurer. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Have we captured your attention? Because the <a href="https://twitter.com/Space_Station?ref_src=twsrc%5Etfw">@Space_Station</a> has soft captured the <a href="https://twitter.com/hashtag/Crew4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Crew4</a> <a href="https://twitter.com/SpaceX?ref_src=twsrc%5Etfw">@SpaceX</a> Dragon Freedom, with its four astronauts aboard.

