Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, amore al capolinea: cosa sta succedendo

Samantha Curcio: l’addio di Alessio Ceniccola

Secondo indiscrezioni Alessio Ceniccola e Samantha Curcio si sarebbero detti addio: a dimostrarlo sarebbe il fatto che i due avrebbero smesso di seguirsi sui social, e inoltre proprio Samantha Curcio aveva ammesso pochi giorni fa di avere alcune tensioni in atto col fidanzato, che era stato sorpreso in compagnia di un’altra ragazza in un noto locale di Roma.

Alessio si era sbrigato a smentire il presunto gossip su un tradimento e aveva specificato che la ragazza in questione sarebbe stata una sua storica amica. Samantha d’altro canto aveva affermato:

“Io e Alessio abbiamo altri problemi, che son o di altra natura, come due ragazzi normali, come due fidanzati normali. Vi chiedo solo un po’ di rispetto, speculare sui sentimenti è la cosa che più suo allontana dal mio modo di essere.

L’ho sempre reputata la favola della mia vita”, aveva dichiarato Samantha, aggiungendo anche di aver parlato telefonicamente con la ragazza ritratta nelle foto insieme al fidanzato.

Samantha Curcio: la presunta rottura

Al momento Samantha Curcio e Alessio Ceniccola non hanno confermato le voci in circolazione in merito alla loro presunta rottura, ma in tanti tra i fan sui social sono convinti che i due si siano ormai detti addio. La coppia si era conosciuta a Uomini e Donne e in poco tempo erano diventati tra le coppie più seguite del dating show.

Quali possano esser stati i motivi alla base della loro rottura al momento resta mistero. “Forse la persona che ha messo le foto voleva creare zizzania ma non c’è riuscito. Poi il rapporto tra me e Samantha ce lo risolviamo noi, nel bene o nel male”, aveva fatto sapere Alessio in seguito al suo avvistamento con la misteriosa ragazza con cui era stato ritratto in un locale romano.

Samantha Curcio: la richiesta ai fan

Samantha Curcio ha chiesto ai fan di rispettare la sua privacy in un momento tanto delicato ma per il momento non si è espressa in merito a quanto sarebbe accaduto tra lei e Alessio. La coppia confermerà la notizia della loro rottura? In tanti tra i fan dei social sperano di vederli di nuovo insieme.