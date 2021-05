Samantha Curcio e Alessio Ceniccola dopo UeD: “Siamo davvero innamorati”

Dopo la scelta a Uomini e Donne Samantha Curcio e Alessio Ceniccola hanno svelato retroscena della loro vita privata.

Dopo la loro esperienza a Uomini e Donne Samantha Curcio e Alessio Ceniccola sembrano essere più felici ed innamorati che mai, e loro stessi hanno svelato come starebbe proseguendo la loro storia.

Samantha Curcio ed Alessio Ceniccola

La storia d’amore tra Samantha Curcio ed Alessio Ceniccola starebbe proseguendo a gonfie vele e sono stati gli stessi ex volti di Uomini e Donne a confessare i dettagli della loro liaison.

“Siamo tanto innamorati”, hanno confessato, e ancora: “i primi giorni abbiamo avuto la sensazione di stare insieme da sempre, nessun imbarazzo tra di noi”. Fuori dal dating show di Maria De Filippi i due hanno iniziato a conoscersi meglio e a scoprire pregi e difetti di entrambi: “Di Alessio ho scoperto nuovi pregi e difetti, non pensavo fosse così. Ho scoperto una nuova persona, in meglio però”, ha dichiarato Samantha Curcio, mentre Alessio ha dichiarato: “Ho sempre pensato di essere un matto, ma lei forse è più matta di me, è super simpatica”.

Samantha Curcio: la scelta

Il sentimento tra i due è cresciuto poco a poco a Uomini e Donne e in seguito la stessa Samantha Curcio ha svelato, durante la scelta, perché si sarebbe innamorata di Alessio:

“Sei il primo uomo che mi ha fatto sentire bella, una principessa, sei il primo uomo che mi ha fatto sognare la favola che cercavo. Sei il primo uomo che io penso quando mi sveglio, sei il primo che penso quando parlo con le mie amiche”, aveva dichiarato la ragazza prima che cascassero i petali rossi e le e Alessio si baciassero difronte alle telecamere.

Samantha Curcio: la convivenza

La coppia per il momento ha dichiarato di voler vivere la loro liaison giorno per giorno, senza avanzare troppe pretese. In tanti si chiedono se i due presto o tardi andranno a convivere. Per il momento lo stesso Alessio Ceniccola ha dichiarato che si vedrebbero più o meno ogni due giorni: “Facciamo due giorni insieme e uno di pausa, non credo alle relazioni ossessive, ci stiamo andando tranquilli”. Sui social la neocoppia ha risposto anche alle domande dei fan senza farsi sfuggire l’occasione per svelare dettagli e retroscena sulla loro liaison sentimentale. In tanti non vedono l’ora di sapere se la loro storia sia destinata a durare.