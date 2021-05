Samantha De Grenet con le stampelle: cos’è successo

Samantha De Grenet si è mostrata via social con le stampelle e ha spiegato ai fan cosa le sia successo.

Samantha De Grenet con le stampelle

L’ex concorrente del GF Vip ha svelato che sarà costretta ad utilizzare le stampelle per circa un mese con il divieto tassativo di poggiare la gamba. Il motivo? Attraverso una risonanza Samantha De Grenet avrebbe scoperto di avere una lesione al menisco, all’osso, al legamento collaterale ed edema. Per riuscire a guarire del tutto la showgirl – che al momento non può essere operata – dovrà sottoporsi ad una lunga terapia.

I fan sui social le hanno fatto i loro auguri per una pronta guarigione e in tanti le hanno inviato i loro messaggi d’incoraggiamento.

Samantha De Grenet: il cancro

Alcuni anni fa la showgirl si è trovata a dover combattere contro il cancro al seno. Lei stessa ha raccontato il dramma vissuto quando ha scoperto di avere la malattia: “Ho sempre fatto prevenzione ed è il motivo per cui sto qui a raccontare la mia storia, così ho deciso di farmi vedere subito e sono andata a fare una mammografia.

Faccio la prima parte dell’esame e vedo che la dottoressa era silenziosa, poi mi trasferiscono in un’altra stanza, mi fanno un’ecografia e la seconda dottoressa mi dice ‘Samantha hai un tumore e ti devi operare subito’. Io ho preso un cazzotto in faccia, non ho capito più nulla”, ha confessato Samantha De Grenet.

Samantha De Grenet: la vita privata

Oggi sembra che la showgirl sia riuscita a trovare la serenità accanto al marito, Luca Barbato, e a suo figlio Brando. Lei e il marito si eranob nel 2006 ma erano tornati insieme nel 2014. “Qui c’è stata una separazione vera e propria di quasi cinque anni, quindi abbiamo avuto tutto il tempo per capire cosa volevamo e così alla fine abbiamo capito che ci appartenevamo indipendentemente da tutto e da tutti”, aveva confessato la showgirl, che oggi è più felice che mai accanto all’uomo della sua vita. Suo figlio Brando e suo marito le sono stati accanto anche durante la sua difficile battaglia contro la malattia.