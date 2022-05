Sammarco (Unioncamere), 'spingere su infrastrutture immateriali, evitare nuovi gap'

Roma, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) – "Non ci si deve fermare sullo sviluppo delle infrastrutture immateriali come la banda larga. Si devono usare le risorse del Pnrr per evitare che lo sviluppo di queste infrastrutture crei nuovi gap tra diversi territori del Paese".

Lo ha detto Andrea Sammarco, vice segretario generale di Unioncamere, intervendo al convegno 'Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità', promosso da Igf Italia e Inps a Palazzo Wedekind a Roma.

"Oggi le imprese hanno sul proprio cassetto digitale la propria visura, i documenti viaggiano con le imprese sul cellulare, ci sono profondi cambiamenti che la pubblica amministrazione sta portando avanti e la sfida è portarli dentro le famiglie e le imprese", ha continuato.

"Sul digitale le Camere di commercio vogliono essere il primo orientamento nel perimetro pubblico per aiutare le imprese a comprendere i propri bisogni e a organizzare i propri interventi", ha concluso Sammarco.