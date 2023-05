Ferrero blocca il possibile acquisto e la Sampdoria rischia il fallimento: ancora in stallo l'accordo con Manfredi e Radrizzani.

La Sampdoria è sempre più vicina al fallimento: dei possibili acquirenti hanno rivelato che Ferrero avrebbe rifiutato l’offerta fatta per il Club.

Ferrero rifiuta l’offerta e la Sampdoria rischia il fallimento

Dopo la disastrosa stagione a livello tecnico – culminata con l’ultimo posto e la retrocessione in Serie B – la Sampdoria ora va incontro al fallimento. Infatti, l’offerta di acquisto della Sampdoria, presentata da Gestio Capital ed Aser Group, è stata rifiutata da Massimo Ferrero.

«Un no incomprensibile che mette a repentaglio il futuro immediato della società», comunicano in una nota i due gruppi, che fanno riferimento a Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani.

L’accordo tra il Cda della Sampdoria e Manfredi

Il Cda formato dal presidente Lanna e dai vicepresidente Romei, Panconi e Bosco aveva scelto la proposta dell’attuale patron del Leeds, Radrizzani, e del socio Manfredi, perché hanno previsto di versare subito la cifra necessaria – circa 30 milioni di euro – per liberare la Samp dal trust in cui versa a causa di Ferrero, che detiene il 55% delle quote.

Dopo la ratifica dell’imprenditore cinematografico, oggi l’assemblea degli azionisti avrebbe dovuto valutare l’offerta. Invece tutto slitta, mentre il tempo stringe: la finestra per il pagamento degli stipendi si chiude già domani, 30 maggio, al netto di eventuali deroghe.