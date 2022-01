Samsung al Ces 2022 svela dettagli Gaming Hub

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – In occasione del Ces di Las Vegas – Consumer Electronics Show – Samsung Electronics ha svelato i dettagli del Samsung Gaming Hub. Basato su Tizen, il servizio Samsung Gaming Hub è una nuova piattaforma streaming per la scoperta di giochi che unisce hardware e software per offrire ai partecipanti un’esperienza perfettamente integrata.

Samsung ha inoltre annunciato varie partnership con servizi leader nel settore del game streaming – Nvidia GeForce Now, Stadia, Utomik e altri ancora sono previsti in futuro – con l’obiettivo di mettere a disposizione le loro intere librerie di giochi all’interno del Gaming Hub. La nuova piattaforma sarà disponibile a livello globale nel corso di quest’anno per una selezione di modelli Samsung Smart TV 2022. Lo annuncia una nota.

“I nostri Samsung Smart TV rappresentano il punto di arrivo definitivo per l’intrattenimento per tutti gli utenti, indipendentemente dalla generazione, dagli interessi e dalle preferenze di visione”, ha dichiarato Won-Jin Lee, Corporate President di Samsung Electronics.

“Sappiamo che la popolarità del gaming continua a crescere tra i nostri clienti e, proprio per questo, abbiamo combinato la nostra leadership in fatto di Smart TV e un software avanzato di gioco, affinché gli utenti possano immergersi più facilmente e più rapidamente nei giochi che amano di più. Abbiamo sviluppato la soluzione Samsung Gaming Hub con i nostri incredibili partner a beneficio di tutti i gamer e prevediamo di proseguire la nostra collaborazione per far crescere ulteriormente l’ecosistema”.

Samsung Gaming Hub è stato creato per supportare l’ecosistema gaming ed è il risultato della lunga tradizione dell’azienda nell’offrire incredibili soluzioni hardware e software per esperienze di gioco sempre migliori. Il nuovo Samsung Gaming Hub consentirà ai giocatori di immergersi nei giochi più amati in modo più veloce grazie a servizi di game streaming come NVIDIA GeForce NOW, Stadia e Utomik, e altri ancora previsti in futuro. I partecipanti avranno accesso a una libreria estesa di giochi, disponibili su una selezione di modelli Samsung Smart TV 2022 che permetteranno di sfruttare al meglio l’hardware basato su Tizen.

“Siamo entusiasti di introdurre il servizio Utomik nel cloud gaming con una grande partnership con Samsung”, ha dichiarato Doki Tops, Direttore Generale e fondatore di Utomik. “È la prima tappa del viaggio di Utomik nel gaming ibrido, che permette ai partecipanti di giocare su qualsiasi dispositivo e passare con perfetta continuità ad altri device, grazie alla nostra tecnologia smart download o alle funzionalità di cloud gaming in funzione del dispositivo e del contesto”.

Nel corso del CES, Samsung ha svelato i dettagli iniziali in materia di tecnologia e giochi che saranno offerti attraverso il Samsung Gaming Hub: Accesso a un’ampia gamma di titoli. Partecipazione istantanea ai giochi preferiti o scoperta di giochi nuovi con un facile accesso ai più popolari servizi di game streaming e giochi per console su un unico schermo. In questa prima fase i partner includono Nvidia GeForce Now, Stadia e Utomik, ma è solo l'inizio; l’intero universo gaming riunito in un’unica soluzione – dal game streaming alla game community. Facile accesso a giochi su YouTube per seguire i propri streamer preferiti. Possibilità di continuare a usare il controller personale e collegare il controller preferito a Samsung Gaming Hub, per un’esperienza in totale continuità. Esplorazione, ricerca e acquisto di nuovi giochi all’interno del Samsung Gaming Hub, con un ecosistema costruito da zero per far sì che i gamer possano giocare più velocemente ai titoli più amati; Game streaming all’avanguardia integrato in un’esperienza premium. migliori Smart TV Samsung combinano la più recente tecnologia di game streaming con innovazioni tecniche intelligenti per la qualità delle immagini e dei suoni, creando una migliore esperienza di gaming. Il cloud gaming ad alte prestazioni trasporta l’esperienza di gioco su TV Samsung a un livello senza precedenti. Prestazioni come quelle di una console senza necessità di download, né impegno di risorse preziose come lo spazio di memoria, e senza latenze.

Con il lancio entro la fine dell’anno, l’accesso a Samsung Gaming Hub sarà possibile attraverso il nuovo Smart Hub 2002 tramite il menu di navigazione nelle varie categorie Gaming, Media, Lifestyle. Selezionando l’icona di gioco, l’utente sarà trasportato direttamente verso un’esperienza di gaming immersiva attraverso la schermata di ingresso in Samsung Gaming Hub.