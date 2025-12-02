Samsung lancia il Galaxy Z Trifold, il telefono che si piega in tre

Milano, 2 dic. (askanews) – Samsung ha lanciato il suo primo trifoldable, il telefono pieghevole in tre parti.Il Galaxy Z TriFold, che sarà in vendita dal 12 dicembre e costerà più del doppio del nuovo iPhone 17, si apre fino a un display da 10 pollici (25,4 centimetri), offrendo “maggiori possibilità di creare e lavorare”, ha affermato il gigante tecnologico sudcoreano.

La funzione di tripla piega non è una novità mondiale: l’anno scorso la cinese Huawei ha battuto Samsung sul tempo con un telefono a un prezzo altrettanto esorbitante.

La crescita nel competitivo mercato degli smartphone è stata discontinua, spingendo i produttori a trovare nuovi modi accattivanti per differenziare i propri prodotti.

Offerto esclusivamente in un design nero, il nuovo dispositivo Samsung pesa 309 grammi (10,9 once) e nel suo punto più sottile misura meno di 0,2 pollici. Nel telefono sono integrate funzionalità di intelligenza artificiale generativa, che possono fornire assistenza in tempo reale tramite la condivisione dello schermo o della fotocamera.

“Questo prodotto è quasi un’edizione speciale, quindi non è pensato per le vendite di massa, ma piuttosto preparato in modo che chi lo desidera davvero possa acquistarlo”, ha spiegato Alex Lim, Vicepresidente Esecutivo di Samsung Electronics.

Il lancio del trifoldable avviene mentre i recenti dati del settore suggeriscono che Apple è sulla buona strada per superare Samsung per la prima volta in 14 anni come principale produttore di smartphone al mondo entro il 2029.