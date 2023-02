Samsung, nuova serie Galaxy S23, progettata per un’esperienza premium

Roma, 1 feb.

(Adnkronos) – Samsung Electronics ha presentato oggi Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23, inaugurando la nuova era dell’esperienza premium con gli smartphone Samsung Galaxy. La straordinaria fotocamera di Samsung Galaxy consente agli utenti di esplorare la propria creatività in tutta libertà, realizzando video di livello cinematografico grazie alla funzione Nightography perfezionata. “Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” offre straordinaria esperienza di gaming, potente e dinamica grazie alla grafica mobile più veloce sulla serie S1.

Inoltre Galaxy S23 Ultra include la S Pen, già conosciuta e amata dagli utenti Galaxy di lunga data, che offre maggiori possibilità per la produttività, l'annotazione di appunti, gli hobby e altro ancora. Tutte le innovazioni della serie Galaxy S23 non solo definiscono un nuovo standard, ma sono racchiuse in un design straordinario che sottolinea l’impegno di Samsung per la sostenibilità grazie al maggior impiego di materiali riciclati rispetto a qualsiasi altro smartphone Galaxy.

“L’impatto di una tecnologia non si misura soltanto in base a cosa consente agli utenti di oggi, ma valutando anche come contribuisce a creare un futuro migliore”, ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Galaxy S23 Ultra e l'intera serie Galaxy S rappresentano i nuovi standard per un'esperienza di smartphone premium e affidabile. Stiamo ridefinendo le prestazioni di punta unendo potenza e innovazione duratura in dispositivi che hanno un minore impatto ambientale".

Con Galaxy S23 Ultra anche i fotografi meno esperti potranno ottenere agevolmente contenuti strepitosi. Il dispositivo, infatti, monta il sistema di fotocamere più avanzato di casa Samsung Galaxy, realizzato su misura per qualsiasi condizioni di luminosità e progettato per restituire un livello di dettaglio incredibile. Le funzionalità Nightography migliorate trasformano il modo in cui la serie Galaxy S ottimizza foto e video in un ampio ventaglio di condizioni ambientali. Che si tratti di filmare la propria band o cantante preferiti durante un concerto, scattare un selfie all’acquario o una foto di gruppo con gli amici a cena, tutti possono ottenere immagini e video più nitidi2.

Il rumore visivo, che in genere rovina le immagini in presenza di scarsa luminosità, viene corretto grazie a un nuovo algoritmo di elaborazione dei segnali di immagine (Isp) basato sull’AI in grado di esaltare i dettagli dell’oggetto e i toni cromatici.

Anteprima assoluta su un Samsung Galaxy, arriva per Galaxy S23 Ultra un nuovo sensore 200MP Adaptive Pixel in grado di riprendere momenti unici con incredibile precisione. Il sensore sfrutta il pixel binning per supportare contemporaneamente diversi livelli di elaborazione ad alta risoluzione3. Considerato il ruolo sempre più significativo delle fotocamere per selfie nella comunicazione odierna, la serie Galaxy S23 introduce l’autofocus rapido e la prima fotocamera Galaxy Super Hdr per selfie, che segna il passaggio da 30 fps a 60 fps per immagini frontali e video decisamente più nitidi.

Agli utenti che desiderano controllo creativo e personalizzazione senza pari, la serie Galaxy S offre una suite di strumenti in grado di rendere la fotografia un’esperienza sempre diversa. L’app Expert RAW4, disponibile in esclusiva su Samsung Galaxy, consente di riprendere immagini in stile reflex e di modificarle in Raw e Jpeg, senza dover ricorrere a ingombranti attrezzature. Gli utenti possono sperimentare l'arte fotografica con esposizioni multiple o catturare una visione nitida della Via Lattea con le impostazioni Astrofoto all'interno dell'app Samsung Camera5 o con l’app Expert RAW. Al contempo, l’app Controller Fotocamera6 della serie Galaxy Watch5 è dotata di nuove funzionalità di zoom con cui gli utenti possono realizzare scatti perfettamente inquadrati direttamente dal polso.

Ecco alcuni degli ulteriori miglioramenti apportati alla fotocamera: in condizioni di scarsa illuminazione o in situazioni che normalmente creerebbero una sfocatura, i video sono stabili grazie allo stabilizzatore ottico d'immagine (Ois) raddoppiato in tutte le direzioni; filmati cinematografici con i video in 8K migliorati8 a 30 fotogrammi al secondo con un angolo più ampio. L’Ai avanzata basata sugli oggetti analizza tutti i dettagli inquadrati, anche i tratti più fini del viso quali capelli e occhi, per riprodurre con cura le caratteristiche dinamiche del soggetto. La nuova funzionalità di Registrazione Audio 360 disponibile sui Galaxy Buds2 Pro9 crea un suono multidimensionale per un’esperienza video ancora più avvincente. Su Galaxy S23+ e Galaxy S23, l’iconica fotocamera Samsung Galaxy aggiorna il proprio look. L’eliminazione dell’alloggiamento perimetrale segna l’inizio dell’era Galaxy con un design più essenziale per rendere inconfondibile l’intera serie.

Il desiderio condiviso di creator e gamers di spingersi oltre i limiti e ripensare i confini del possibile richiede una tecnologia in grado di superare ogni aspettativa. Samsung e Qualcomm insieme hanno ottimizzato l'esperienza Samsung Galaxy con “Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy”, la piattaforma più potente ed efficiente mai inserita in uno smartphone Samsung Galaxy e lo Snapdragon più veloce oggi disponibile. Su Galaxy S23 Ultra, inoltre, la batteria da 5000mAh alimenta una fotocamera più grande rispetto a Galaxy S22 Ultra senza incrementare le dimensioni del dispositivo.

Una micro architettura Cpu di nuova concezione aumenta le capacità di elaborazione della serie Galaxy S23 di circa il 30% rispetto alla serie Galaxy S22. Per catturare foto straordinarie in condizioni di scarsa illuminazione sono necessari trilioni di calcoli al secondo, quindi l'architettura NPU ad alta efficienza di Samsung Galaxy è stata ottimizzata del 49% per bilanciare prestazioni e potenza, utilizzando al contempo un algoritmo AI per aiutare gli utenti a scattare foto e video straordinari10. Uno dei miglioramenti più significativi della serie Galaxy S23 è la GPU ottimizzata, che è circa il 41% più veloce rispetto alla serie Galaxy 22 e progettata appositamente per i power users.

Precursore del realismo digitale del futuro firmato Galaxy, Galaxy S23 Ultra è predisposto per supportare il ray tracing in tempo reale, che sta trovando ampia diffusione nel mondo del mobile gaming. Gli utenti apprezzeranno rendering molto più realistici delle scene grazie a una tecnologia che simula e traccia ogni raggio di luce. Se ciò non bastasse, il sistema di raffreddamento a camera di vapore di Galaxy, di dimensioni maggiori e in dotazione a ogni modello della serie Galaxy S23, consente di immergersi in una maratona di gioco senza rallentamenti. Tanta potenza va a supporto dell’ampio display da 6,8 pollici di Galaxy S23 Ultra, con curvatura ridotta per creare una superficie più ampia e piatta e garantire l’esperienza visiva migliore tra gli smartphone Samsung Galaxy. La funzionalità “Comfort migliorato”, esclusiva di Samsung Galaxy, consente agli utenti di regolare colori e livelli di contrasto per alleviare l’affaticamento visivo dato dall’utilizzo prolungato dello schermo nelle ore notturne. Il Vision booster è ora regolabile su quattro livelli di luce non più due, per ovviare all’eccessiva luminosità e al riverbero tipici delle ore diurne.

La serie Galaxy S23 alza l’asticella con una tecnologia all’avanguardia progettata pensando al pianeta. La nuova serie è stata realizzata impiegando un numero ancora maggiore14 di materiali riciclati rispetto alla serie Galaxy S22, in particolare alluminio pre-consumo e vetro riciclati, plastica riciclata post-consumo ottenuta da reti da pesca dismesse15, serbatoi per l’acqua e bottiglie in polietilene tereftalato (Pet). La nuova serie S è la prima commercializzata con il vetro Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 che garantisce maggior durata per un uso a lungo termine, ed è progettata per contenere in media il 22% in più di materiali riciclati pre-consumo16. Ogni smartphone Galaxy S23, inoltre, è disponibile in commercio con una confezione dal design rinnovato, realizzata con il 100% di carta riciclata.

Con la Serie S23, Samsung introduce nuove azioni per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente, senza compromessi su qualità ed estetica. La serie Galaxy S23 è certificata UL ECOLOGO®17 a riconoscimento del contenuto impatto ambientale del prodotto. Per gli utenti che desiderano prolungare la vita del proprio dispositivo, l'esperienza premium della serie Galaxy S23 sarà garantita negli anni grazie a quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza 18.

Sicurezza e riservatezza sono i pilastri dell’esperienza Galaxy S23. Tutti gli smartphone sono dotati di Knox, la protezione end-to-end Samsung, che ha ricevuto più certificazioni statali e di settore rispetto a qualsiasi altro dispositivo portatile, piattaforma o soluzione disponibile sul mercato. La Dashboard per la sicurezza e la privacy sui Samsung Galaxy offre agli utenti piena visibilità su chi ha accesso ai loro dati e sulle relative modalità di utilizzo. In caso di pericolo, si riceveranno semplici notifiche che invitano a modificare le impostazioni per un’esperienza più sicura. Gli utenti potranno inoltre decidere a quali applicazioni e programmi concedere l’accesso ai dati e per quali usi. Per garantire un ulteriore livello di sicurezza, Knox Vault, introdotta per la prima volta sulla serie Galaxy S21, protegge i dati critici sulla serie Galaxy S23 isolandoli dal resto del dispositivo, sistema operativo compreso, per garantire maggiore protezione da eventuali vulnerabilità.

Al centro dell’esperienza premium della serie Galaxy S sta l’innovazione senza compromessi di Samsung Galaxy Ultra. Le capacità di Samsung Galaxy Ultra in termini di potenza e creatività non si limitano, però, agli smartphone. Il nuovissimo Galaxy Book3 Ultra, primo in assoluto nel suo genere, e Galaxy Tab S8 Ultra consentiranno agli utenti di disporre dell’ecosistema Samsung Galaxy definitivo.

Ciò si traduce in ulteriori vantaggi per le esperienze connesse con tutti i modelli della serie Galaxy S. Il Multi Control di Samsung, studiato per collegare le funzionalità di mouse e tastiera tra Pc e tablet Samsung Galaxy, viene ora esteso a Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23 per garantire massima flessibilità tra i dispositivi. La fruibilità potenziata dei testi, inoltre, agevola l’attività di copia e incolla, per esempio di un indirizzo URL, da un dispositivo all’altro se si deve condividere un’attività su un altro device. Il connubio tra Google Meet, Samsung Notes e la S Pen integrata in Galaxy S23 Ultra rende le videochiamate ancora più collaborative. Grazie al live sharing di Google Meet, tutti i partecipanti possono infatti modificare contemporaneamente un testo dal proprio dispositivo Android, superando quindi la semplice condivisione dello schermo.

Gli utenti che acquisteranno Samsung Galaxy S23 Ultra da 1TB, Samsung Galaxy S23 Ultra da 512GB, Samsung Galaxy S23+ da 512GB e Samsung Galaxy S23 da 256GB sul Samsung Shop Online entro il 16 febbraio 2023, registrando il prodotto entro e non oltre il giorno 24 aprile 2023 a questo link, potranno ricevere un cashback rispetto al prodotto acquistato29 (vedi tabella sottostante). Inoltre, acquistando Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra entro il giorno 31 marzo e registrando il prodotto a questo link entro il 21 aprile 2023, è possibile avere una super valutazione del proprio dispositivo usato30.