Samsung presenta i nuovi Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra: prestazioni, display e fotocamere sempre al top

(Adnkronos) – Samsung cala ancora il tris con la nuova serie di smartphone Galaxy S. Il colosso coreano ha presentato oggi, con un evento globale, i nuovi dispositivi Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra dalle specifiche tecniche al top per hardware e prestazioni, soprattutto sul versante della fotocamera, dove l'azienda da sempre punta collocandosi ai vertici delle classifiche per qualità e resa degli scatti.

Inoltre, il modello più potente, l'S22 Ultra, è dotato della S Pen, il pennino di Samsung che fino a oggi era appannaggio della serie Note. Tutti e tre i modelli, ricorda l'azienda, sono protetti dalla piattaforma di sicurezza Samsung Knox Vault e, per quanto riguarda gli aggiornamenti, l'intera serie S22 supporterà fino a quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android. La serie Galaxy S22 rappresenta inoltre il primo utilizzo per gli smartphone del nuovo Corning Gorilla Glass Victus+, un vetro altamente resistente posizionato nella parte frontale e posteriore in grado di proteggere i device in caso di cadute accidentali.

Samsung S22 e S22+ – I due smartphone sono progettati per restituire un’esperienza di alto livello per quanto riguarda la fotocamera. Con le funzionalità Nightography della serie Galaxy S22, come il sensore più ampio del 23% rispetto a S21 e S21+ e la tecnologia Adaptive Pixel, la fotocamera è concepita per catturare più luce, enfatizzare i dettagli e rendere vividi i colori, così da far risaltare i contenuti anche al buio. Galaxy S22 e S22+ hanno una potente fotocamera principale da 50Mp, un teleobiettivo da 10Mp e un ultra-grandangolo da 12Mp.

Quando si registrano video, la nuova funzionalità Auto Framing rileva fino a 10 persone e calibra automaticamente la messa a fuoco della fotocamera, così da ritrarre ogni persona in maniera definita. Entrambi i dispositivi sono dotati di tecnologia Ia avanzata per migliorare il risultato finale dello scatto e di Vdis, che minimizza le vibrazioni, così da ottenere filmati fluidi anche se registrati in movimento.

Oltre alla fotocamera, Samsung S22 e S22+ sono al top per potenza, grazie al nuovo processore da 4 nm, disponibile per la prima volta su uno smartphone Galaxy.

Il display dell'S22 è un Dynamic Amoled 2X da 6,1'' Fhd+, con refresh a 120Hz variabile e campionamento a 240Hz del touch nella Game Mode. L'S22+ ha invece uno schermo con le stesse specifiche ma più grande, da 6,6''. Sono dotati di ricarica rapida e le batterie sono rispettivamente da 3.700mAh e da 4.500mAh. Saranno disponibili nei colori Phantom Black, Phantom White, Green, e Pink Gold e nei tagli di memoria da 8+256Gb o da 8+128Gb, con prezzi che andranno dagli 879 euro ai 1.129 euro a seconda del modello e della capienza.

Samsung S22 Ultra – Il modello di punta coniuga la potenza della serie Note con la fotocamera professionale e le prestazioni della serie S. Oltre alla S Pen integrata e migliorata con il 70% in meno di latenza durante la scrittura, anche questo modello ha funzionalità avanzate di 'Nightography' e video, e una batteria in grado di coprire più di un giorno di attività dalla capienza di 5.000mAh con ricarica super-rapida a 45W. Il display dell'S22 Ultra è ancora più grande rispetto agli altri due modelli: è un 6.8'' Edge QHD+ Dynamic Amoled 2X con refresh sempre a 120Hz e campionamento del touch a 240Hz.

Sul versante della fotocamera, anche l'S22 Ultra è al top, con sensori da 108 Mp per il grandangolo da 85°, 12 Mp per l'ultragrandangolo da 120°, teleobiettivo 3x ottico da 10 Mp e teleobiettivo 10X ottico da 10 Mp. La fotocamera frontale è da 40 Mp con angolo di 80°.

Galaxy S22 Ultra sarà disponibile in quattro colori (Phantom Black, Phantom White, Green e Burgundy) e in più tagli di memoria: 12+128 Gb e 12+256 Gb oppure 16+512 Gb e 16+1Tb (solo su Samsung.com), con prezzi che variano dai 1.279 euro ai 1.689 euro.

Samsung Galaxy Tab S8 – In occasione del lancio dei nuovi smartphone, Samsung ha annunciato anche la nuova serie Galaxy Tab S8, che include Galaxy Tab S8 e S8+, e Tab S8 Ultra. Quest'ultimo, il più potente, ha un display Super Amoled da 14,6 pollici (gli altri da 11'' e da 12,4'') e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, protetto da una cornice in alluminio Armor che è oltre il 30% più resistente ai graffi e il 40% meno soggetto a piegarsi rispetto a Galaxy Tab S7. E' dotato di due fotocamere anteriori da 12Mp, tre microfoni di precisione con riduzione del rumore e Quad Speakers con Dolby Atmos, che sono presenti su tutti e tre i modelli Galaxy Tab S8. Dotati del primo chip a 4nm, i nuovi dispositivi offrono anche un'ampia Ram e memoria di archiviazione adatte a qualsiasi compito. Tab S8 Ultra offre fino a 16 Gb di RAM e fino a 512 Gb di storage, e tutti e tre i modelli offrono uno la memoria espandibile fino a 1 Tb con scheda microSD opzionale. I tablet sono dotati di S Pen e hanno batterie rispettivamente da 8.000mAh, 10.090mAh e 11.200mAh, tutte compatibili con carica rapida da 45W.

Promozioni – Gli utenti che acquisteranno uno degli smartphone della serie Galaxy S22 tra il 9 febbraio e il 10 marzo potranno ricevere gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds Pro, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members. Inoltre, acquistando Samsung Galaxy S22 Ultra entro 10 marzo è possibile avere una super valutazione del proprio smartphone usato. La serie Galaxy Tab S8 sarà disponibile per il preordine a partire dal 9 febbraio. Gli utenti che preordinano il Galaxy Tab S8 Ultra riceveranno la nuova Book Cover Keyboard, e quelli che ordinano il Tab S8+ o Tab S8 riceveranno una Book Cover Keyboard Slim.