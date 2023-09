Samsung SmartThings mette al centro le connessioni

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Samsung Electronics Co., Ltd ha presentato oggi le ultime novità per la casa connessa. Durante la conferenza stampa indetta in occasione di Ifa 2023, Samsung ha illustrato l’obiettivo alla base della propria vision di SmartThings: consentire agli europei di c...

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – Samsung Electronics Co., Ltd ha presentato oggi le ultime novità per la casa connessa. Durante la conferenza stampa indetta in occasione di Ifa 2023, Samsung ha illustrato l’obiettivo alla base della propria vision di SmartThings: consentire agli europei di concentrarsi sui temi che stanno loro più a cuore, dal risparmio energetico, alla sicurezza, all’intrattenimento di qualità, il tutto finalizzato a incrementare l’efficienza nel quotidiano. L’ecosistema SmartThings, in continua crescita, consente ai suoi 285 milioni di utenti registrati di adattare e personalizzare la casa in base alle singole esigenze, collegando e controllando più elettrodomestici e dispositivi tramite un’unica applicazione. In occasione di Ifa 2023 Samsung presenta una nuova ricerca sui consumatori europei per documentare l’evoluzione delle esigenze tecnologiche in ambito domestico.

"Samsung si impegna a creare e facilitare le connessioni tra i propri utenti e le persone, i luoghi e i passatempi che più contano per ognuno di loro", sottolinea Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europe. "Continueremo a far leva sulle possibilità offerte dalle più recenti innovazioni tecnologiche per assicurarci che l’ecosistema SmartThings cresca e si sviluppi in modo da stabilire un numero sempre maggiore di connessioni fondamentali".

L’app SmartThings consente agli utenti di gestire l’intrattenimento di casa e mantenere l’ambiente domestico in sicurezza anche da remoto. Secondo la ricerca presentata da Samsung, in tutta Europa la casa continua a essere un luogo sempre più importante, ricoprendo ogni giorno molteplici ruoli: da casa a ufficio, a luogo di relax e di intrattenimento. Sette consumatori su dieci (71%) concordano sul fatto che la tecnologia abbia un impatto positivo sulla vita quotidiana, compresi le modalità di interazione con amici e familiari, la gestione delle faccende domestiche e anche gli hobby. Prossimamente, chi ama il buon cibo potrà scaricare Samsung Food, la nuova applicazione “tutto in uno” per cercare, salvare e condividere nuove ricette, pianificare i pasti, cucinare e fare la spesa. Annunciata nel corso della conferenza stampa, Samsung Food sarà disponibile in 104 Paesi e otto lingue – italiano incluso – mettendo a disposizione degli utenti una buona parte delle conoscenze alimentari di tutto il mondo e dando la possibilità di personalizzare i piatti in base alle necessità di alimentazione, alle esigenze di salute e alle preferenze in cucina. L’applicazione sarà poi in grado di connettersi con la cucina inviando in tempo reale il tempo di cottura e la temperatura al forno Samsung compatibile. Con oltre 160.000 ricette, ci sarà sempre qualcosa di nuovo da provare in cucina!

Entro la fine dell’anno, grazie a Food AI, Samsung Food fornirà ricette personalizzate per rispecchiare le esigenze alimentari degli utenti. Un esempio? Realizzare la versione vegana di una ricetta in pochi passaggi. Inoltre, con nuovi aggiornamenti nel corso dell’anno, Samsung Food potrà interfacciarsi con Samsung Health per adattare i piani alimentari alle preferenze e alle esigenze nutrizionali degli utenti e aiutarli a raggiungere gli obiettivi di salute. Nel 2024, grazie alla tecnologia Vision AI, Samsung Food potrà utilizzare le foto scattate ai pasti per verificare le informazioni nutrizionali, riconoscere gli ingredienti e consigliare le ricette migliori per cucinarli.

Samsung vanta inoltre un impegno all’avanguardia nell’intrattenimento, attestandosi per 17 anni consecutivi[2] come brand numero uno nel mondo delle Tv. Dopo aver arricchito la linea di schermi super screen lanciando il Tv Neo Qled 8K da 98’’ e il 4K Q80C da 98’’, Samsung ha in programma entro la fine dell’anno di portare in Europa la gamma completa di schermi Micro Led che vantano contrasti e dettagli estremamente definiti che lasciano immergere gli spettatori al centro dell’azione, sia che si tratti di un videogioco o di un film.

Durante la conferenza stampa, Samsung ha annunciato anche il lancio a livello globale di The Freestyle 2nd Generation, un proiettore versatile e portatile che offre l’esperienza di un grande schermo ovunque, anche sul soffitto. La funzionalità Smart Edge Blending offre un’esperienza di schermo orizzontale e verticale: due proiettori The Freestyle 2nd Generation possono essere abbinati per offrire un’esperienza di visione panoramica di 160″ e verticale di 120″. The Freestyle 2nd Generation garantisce inoltre l’accesso completo a Samsung Gaming Hub aggiornato con i videogiochi più iconici dei partner di streaming di Samsung. In partnership con Xbox e Bethesda Softworks, Samsung Gaming Hub include ora lo straordinario gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, Starfield. Starfield è disponibile su Samsung Gaming Hub con un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, senza console.

Samsung si impegna a sviluppare prodotti e servizi che supportino un risparmio economico per le persone, aiutandole a dare un contributo per un pianeta migliore. Questi temi sono fondamentali anche per i consumatori, dal momento che oltre tre quarti (77%) sono alla ricerca di prodotti tecnologici che consentano di risparmiare energia, non solo per una questione economica, ma anche per la tutela dell’ambiente. Due terzi dei consumatori (67%) ritiene inoltre importante che il proprio dispositivo sia in grado di connettersi a un’applicazione che consenta di monitorare e ridurre il proprio consumo energetico. Con l’aumento dei prezzi dell’energia in tutta Europa, il 72% degli intervistati si dichiara preoccupato per il costo degli elettrodomestici in funzione. Per aiutare a contrastare questo fenomeno, SmartThings Energy dà la possibilità agli utenti di ottimizzare l’energia utilizzata dagli elettrodomestici in base alle effettive esigenze, riducendone l’utilizzo. Ad esempio, la modalità Ai Energy di SmartThings Energy, associata alla tecnologia Ecobubble, consente di monitorare e ridurre il consumo energetico della lavatrice fino al 70% per lavare in acqua fredda anziché tiepida.

Samsung ha inoltre collaborato con l’organizzazione mondiale per la conservazione degli oceani Ocean Wise e con il produttore di abbigliamento Patagonia per identificare delle soluzioni al problema della dispersione delle microfibre. Less Microfiber è un filtro esterno per lavatrice che riduce fino al 98% le emissioni di microplastiche nei cicli di lavaggio. In occasione di Ifa, Charlie Cox, Manager of Microplastic Solutions at Ocean Wise, ha dichiarato: “Collaborando con Samsung e Patagonia, Ocean Wise è orgogliosa di aver mostrato un modo in cui l’industria possa fare la propria parte per arginare il flusso di microfibre nell’oceano. Grazie a innovazioni come il Less Microfiber™ Filter, possiamo permettere alle persone di favorire una riduzione della propria impronta a casa, quando si parla di microfibre. È una soluzione semplice e quotidiana per la quale i nostri oceani ci ringrazieranno”.

Proseguono gli investimenti anche in ambito di climatizzazione e di riscaldamento, un trend in continuo sviluppo per rispondere alla transizione ecologica. Le tecnologie di riscaldamento come le pompe di calore rappresentano un mercato in rapida crescita e Samsung è in prima linea. Dal 2022 le innovative pompe di calore smart ad aria hanno visto una crescita delle vendite senza precedenti, pari al +97%. Questi sistemi di riscaldamento funzionano con serbatoi di acqua calda domestica o tramite Samsung ClimateHub che permette di regolare la temperatura di casa tutto l’anno. Anche le pompe di calore possono essere collegate all’ecosistema SmartThings affinché l’utente possa monitorare il consumo energetico e personalizzarlo in base alle preferenze. L’ultima novità della gamma di soluzioni per pompe di calore monoblocco ad alta temperatura, ovvero la Ehs Mono R290, verrà lanciata a settembre.

La ricerca di Samsung è in continua evoluzione, con l’obiettivo di progettare nuove tecnologie che aiutino le persone a vivere al meglio la propria routine e che al contempo contribuiscano a ridurre l’impatto ambientale. I Galaxy Z Flip5 e Fold5 e la serie Galaxy Tab S9 sono realizzati con una varietà di materiali riciclati, tra cui alluminio riciclato, vetro e plastiche provenienti da reti da pesca abbandonate negli oceani, barili d’acqua e bottiglie in Pet. Anche Galaxy Watch 6 incorpora plastiche riciclate post-consumo. Tutti questi prodotti Galaxy sono contenuti in scatole di imballaggio realizzate con carta riciclata. Samsung è consapevole di come la tecnologia smart possa dare sicurezza e tranquillità a tutte le generazioni. La sicurezza, infatti, risulta un tema in crescita secondo la ricerca condotta. Controllare la casa mentre si è assenti (54%), sentirsi più sicuri quando si è a casa da soli (39%) e tenere al sicuro la propria famiglia quando si è fuori casa (39%) sono considerati i principali vantaggi della tecnologia smart per la sicurezza.

L’ecosistema SmartThings comprende una serie di partner che si impegnano ad aiutare le persone a mantenere al sicuro le proprie case e i propri cari. Tra questi c’è anche Yale, azienda leader nel settore della sicurezza domestica. Il Yale Linus Smart Lock e il nuovo Smart Opener per cancelli e garage consentono di bloccare porte e cancelli a distanza tramite l’app per garantire la tranquillità di tutti i membri della famiglia.

Samsung investe in un futuro costruito intorno alle possibilità che la tecnologia può sbloccare. Uno degli obiettivi cardine per Samsung è infatti rendere la tecnologia per la casa smart più facilmente disponibile. La ricerca mostra come un quarto degli europei consideri l’inclusione di tecnologie smart un fattore chiave per la scelta della loro prossima casa, mentre oltre tre quarti degli intervistati reputa attraenti le case completamente smart (77%). Samsung sta così lavorando per trasformare queste possibilità in realtà e investe in collaborazioni nel portare avanti questa vision. Grazie alla partnership con Abb Smart Buildings e Sma, uno dei principali produttori mondiali di tecnologie fotovoltaiche e di sistemi di storage, Samsung spera di connettere ulteriormente le persone alle proprie case, integrando le tecnologie smart nelle abitazioni prima ancora che queste vengano acquistate. Integrando i prodotti Abb e Sma in SmartThings Energy, le case possono diventare ancora più sicure, smart e sostenibili. Ciò consentirà, per esempio, di attivare gli elettrodomestici negli orari migliori, di monitorare l’uso dell’energia per regolare i consumi in base ai pattern di consumo e di ottimizzare il consumo di energia in base alla produzione di energia solare.