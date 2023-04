Samu Segreto vede per la prima volta Stranizza d'amuri e finisce in lacrime

Samu Segreto vede per la prima volta Stranizza d'amuri con il pubblico: l'ex ballerino di Amici finisce in lacrime.

Dopo l’eliminazione da Amici di Maria De Filippi, Samu Segreto ha potuto vedere per la prima volta il film che l’ha visto tra i protagonisti. Stiamo parlando di Stranizza d’amuri, pellicola che l’ha visto debuttare al cinema. Il ballerino è finito in lacrime.

Samu Segreto, dopo l’addio alla scuola di Amici di Maria De Filippi, è tornato alla vita di sempre. Nelle scorse ore, il ballerino ha potuto vedere per la prima volta il film Stranizza d’amuri. Seduto in sala con il pubblico, ha potuto sentire dal vivo l’affetto dei fan ed è finito in lacrime.

Samu Segreto: Stranizza d’amuri è un successo

A riprendere Samu in lacrime è stato Beppe Fiorello, anche lui tra i protagonisti di Stranizza d’amuri. Segreto, visibilmente emozionato, ha dichiarato:

“Che è successo? Sono fiero. Tutto questo affetto mi emoziona. Grazie a tutti. Sono contentissimo. Grazie a te, Beppe. Abbiamo fatto una cosa bellissima. Grazie a tutti”.

Samu Segreto in tour con Stranizza d’amuri

Beppe Fiorello, Samu Segreto e gli altri attori di Stranizza d’amuri saranno in tour per i cinema del bel Paese. Il fratello di Rosario lo ha annunciato qualche giorno fa:

“Vi annunciamo che continueremo il tour dei cinema, nelle prossime tappe verrà con noi anche Samu a salutarvi nelle sale. Ben tornato amico carissimo, sei stato grande ad Amici, sei un talento e un ballerino pazzesco, ora goditi anche il successo del tuo film e l’affetto del pubblico che lo sta amando! Ti vogliamo tanto bene!”.